Victor Osimhen'den Osayi Samuel sorusuna yanıt!

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Mücadele sonrası, sarı kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, stattan ayrılırken kendisine yöneltilen Osayi-Samuel sorusuna yanıt verdi.

"O KONUDA KONUŞMADIK"

Osimhen, "Osayi-Samuel'le Galatasaray hakkında konuştunuz mu?" sorusuna "Osayi benim arkadaşım. Onunla konuşuyoruz ama bu konu hakkında değil" cevabını verdi. Fenerbahçeli yıldızın ismi son haftalarda sarı kırmızılı ekiple anılmış, Osimhen'in kendisini G.Saray'a transferi konusunda ikna etmek için görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı...