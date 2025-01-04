GALATASARAY HABERLERİ | Göztepe maçı sonrası Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan ve transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe FK'yı 2-1 yenerek 2025'e 3 puanla başladı ve namağlup yükselişini sürdürdü. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Teknik Direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MAÇTAN ZEVK ALMADIM"

İzin sonrası lige tekrar dönmek bazen zor oluyor. Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. Zaten bir tane rakibin oyunu var. Düşündüğümüz gibi geçti. Maçtan çok zevk almadım. Belli süre rakibimiz gibi oynadık, verimliliğimiz düştü. Göztepe oynadığı oyunu çok iyi oynuyor. İlk yarıda tek pozisyon verdik, ikinci yarıda birkaç pozisyon verdik. Üretme anlamında daha iyi olabilirdik.

DEVRE ARASI TRANSFER AÇIKLAMASI

Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var. UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz.

"FARK 11 AMA..."

Stres olmaması lazım, önde olan biziz. Rahatlama da olmaması lazım. Denge kurarak aynı şekilde devam etmeliyiz. Fenerbahçe ile farkı 11 puana çıkardık. Rakibe bakmadan, kendi maçlarımızı kazanarak yolumuza devam edeceğiz.

"OYUNCULARIMIZA TEPKİLER OLDU"

Oyuncularımıza tribünlerden tepkiler oldu. Bu tip hatalar olacak, onlara destek vermeliyiz. Genele bakmak lazım, iyi niyetlere bakmak lazım. Ben kenardan hep bunu yapmaya çalışıyorum.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz. Bir gün Galatasaray forması giymesi herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli.

"MERTENS VE MUSLERA..."

Oyuncularımız çok değerli, onlarla devam etmek isteriz. Çok karakterli oyuncu grubumuz var, hepsiyle devam etmek isteriz.

"AHMET KUTUCU VE BERKE ÖZER..."

Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmemiz olmadı.