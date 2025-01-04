  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna yapacağı takviyelerle Avrupa Ligi'nde final hedefleyen Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Malili oyuncu Mamadou Sangare'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 10:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 2025 yılının ilk maçında evinde Göztepe'yi ağırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Lige verilen aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak Aslan, kazanarak serisini sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Yoğun maç trafiğine girmeye hazırlanan sarı kırmızılılar da diğer yandan transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte harekete geçen Cimbom, orta saha için sürpriz bir ismin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien forması giyen Malili oyuncu Mamadou Sangare'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

4,5 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki orta saha bu sezon 29 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Genç orta sahanın Rapid Wien kulübüyle sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya Mamadou Sangare hamlesi!

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray scout yetkilileri, Malili futbolcuyu UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in evinde Rapid Wien'e 2-1 mağlup olduğu maçta izledi ve tam nota yakın bir puan verdi.

Buruk'tan flaş Jelert kararı!
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
DİĞER
TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ YAYINDA| İtalya Süper Kupa Juventus - Milan yarı final maçı TRT 1 canlı izle ekranında!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacak
"Vasatlıktan yıkılıyor"
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saint-Etienne - Reims maçı ne zaman? Saint-Etienne - Reims maçı ne zaman? 10:46
G.Saray'dan Sangare sürprizi! G.Saray'dan Sangare sürprizi! 10:45
Buruk'tan flaş Jelert kararı! Buruk'tan flaş Jelert kararı! 10:13
G.Saray-Göztepe maç bilgileri G.Saray-Göztepe maç bilgileri 10:05
F.Bahçe'de ayrılık kararı! İtalya'dan talibi çıktı F.Bahçe'de ayrılık kararı! İtalya'dan talibi çıktı 09:52
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! 09:43
Daha Eski
"Vasatlıktan yıkılıyor" "Vasatlıktan yıkılıyor" 09:05
Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi 08:20
Derbi Fener'in Derbi Fener'in 01:33
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:19
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:05
Halim Okta: Immobile'nin performansı... Halim Okta: Immobile'nin performansı... 00:17