GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!
Sezon başında Kopenhag'tan Galatasaray'a transfer olan ve adaptasyon sorunu yaşayan Elias Jelert'in geleceği merak ediliyor. Teknik heyet yönetimle görüşerek, Danimarkalı bek oyuncusu için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk kararını değiştirirse Jelert ile yollar ayrılacak.
Genç oyuncu, G.Saray formasıyla 21 maçta 606 dakika süre alırken 1 kez ağları havalandırdı.
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