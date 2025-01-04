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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!

Sezon başında Kopenhag'tan Galatasaray'a transfer olan ve adaptasyon sorunu yaşayan Elias Jelert'in geleceği merak ediliyor. Teknik heyet yönetimle görüşerek, Danimarkalı bek oyuncusu için kararını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 10:15
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra beklentileri karşılayamayan Elias Jelert, son dönemdeki performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!

Takvim'de yer alan habere göre; Jelert'in menajeri, Sarı-Kırmızılı kulübe 7+1 milyon Euro'luk teklif getirebileceğini iletti ama son haftalardaki yükselen performansıyla birlikte Okan hoca şu an onun takımda kalmasını istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'tan Elias Jelert kararı!

21 yaşındaki sağ beki Bir Premier Lig, bir de Championship ekibi yakından takip ediyor.

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