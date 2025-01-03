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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında transfer edilen Elias Jelert'in performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda gündemine aldığı o isim hakkında müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:14
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Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Sarı-kırmızılılar 2025'e galibiyetle başlamak ve ligde namağlup serisini sürdürerek liderliğini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Öte yandan ara transfer dönemine sayılı günler kala Aslan'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Cimbom, sezon başından bu yana sağ bek mevkisinde problem yaşıyor.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Yaz transfer döneminde takıma katılan Jelert'ten beklediği performansı alamayan Galatasaray, o bölgeye muhakkak bir takviye yapmak istiyor.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin gündemine aldığı o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

KABORE BOŞA DÜŞTÜ

İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan Issa Kabore, kiralık olarak formasını giydiği Benfica ile olan sözleşmesini sonlandırarak kulübü Manchester City'ye döndü.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

İngiliz devi tarafından kadroda düşünülmeyen Burkina Faso'lu oyuncunun yeniden bir takıma kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak

Portekiz'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılan ve yeniden seçeneklerini değerlendirmeye alan 23 yaşındaki oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edilecek.

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