Galatasaray'a transferde fırsat doğdu! Yeniden kiralanacak
Galatasaray'da ocak ayı transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında transfer edilen Elias Jelert'in performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, ara transferde kadrosuna bir sağ bek takviyesi yapmak istiyor. Cimbom'un bu doğrultuda gündemine aldığı o isim hakkında müjdeli bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
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Cimbom, sezon başından bu yana sağ bek mevkisinde problem yaşıyor.
Yaz transfer döneminde takıma katılan Jelert'ten beklediği performansı alamayan Galatasaray, o bölgeye muhakkak bir takviye yapmak istiyor.
Son olarak sarı-kırmızılı ekibin gündemine aldığı o isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
KABORE BOŞA DÜŞTÜ
İsmi uzun süre Galatasaray ile anılan Issa Kabore, kiralık olarak formasını giydiği Benfica ile olan sözleşmesini sonlandırarak kulübü Manchester City'ye döndü.
İngiliz devi tarafından kadroda düşünülmeyen Burkina Faso'lu oyuncunun yeniden bir takıma kiralanması bekleniyor.
Portekiz'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılan ve yeniden seçeneklerini değerlendirmeye alan 23 yaşındaki oyuncu için Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edilecek.
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