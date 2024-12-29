Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!
Son dakika haberi: Avrupa'da kupa hayali kuran Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren sarı kırmızılılar, stoper transferi için Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ - (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:43
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Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
CİMBOM'DAN VAN DIJK BOMBASI
Galatasaray, Liverpool'un stoper oyuncusu Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
DEVRE ARASINDA TEKLİF
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre; Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Virgil van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta görev aldı.
Deneyimli savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.
8 sezondur Liverpool forması giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
33 yaşındaki stoperin piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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