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Haberler Galatasaray Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Son dakika haberi: Avrupa'da kupa hayali kuran Galatasaray, ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sezon başında Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren sarı kırmızılılar, stoper transferi için Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ - (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 16:43
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ENES CEVAHİRCİ
Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray ara transfer döneminde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Sezon başında Napoli'den Victor Osimhen'i kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Stoper arayışlarını sürdüren Cimbom bir yandan da PSG forması giyen Milan Skriniar görüşmelerini devam ettiriyor.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Cimbom için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

CİMBOM'DAN VAN DIJK BOMBASI

Galatasaray, Liverpool'un stoper oyuncusu Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

DEVRE ARASINDA TEKLİF
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin tuttomercatoweb'ten derlediği habere göre; Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperi ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Virgil van Dijk bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta görev aldı.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

Deneyimli savunma oyuncusu 2 gol kaydetti.

Avrupa'da ses getirecek transfer: Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası!

8 sezondur Liverpool forması giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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