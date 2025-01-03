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Haberler Galatasaray Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech için Yunanistan'dan olumsuz bir haber geldi. Faslı yıldızla ilgilenen Olympiakos, üç önemli gerekçeyle transferden geri çekildi. İşte detaylar... (GS Spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 16:18
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Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Galatasaray'da Hakim Ziyech ile ilgili gelişmeler sürüyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Faslı yıldızı transfer etmek istediği iddia edilen Olympiakos, bu planından vazgeçti.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Yunan basınından Sportime kaynaklı habere göre, Olympiakos'un Ziyech transferini rafa kaldırmasının üç temel sebebi bulunuyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Birinci neden, teknik direktör Luis Mendilibar'ın oyun anlayışına uymaması.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Mendilibar, hem hücumda hem savunmada aktif katkı sağlayan oyuncuları tercih ediyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Ancak Ziyech'in bu özellikleri karşılamadığı ve özellikle skor üretiminde uzun süredir etkisiz olduğu belirtiliyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

İkinci sebep, transferin yüksek maliyeti.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Ziyech'in transferi için 3 milyon euroyu aşan bir harcama gerektiği ifade edilirken, Olympiakos'un daha önce benzer bir durumda Willian için tecrübe ettiği finansal riskleri tekrar yaşamak istemediği bildiriliyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Üçüncü ve son neden ise oyuncunun sakatlık geçmişi.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Ziyech'in geçmişte sıkça sakatlık yaşaması, Olympiakos'un bu transferden çekilmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!

Bu üç faktör, Yunan ekibinin transfer kararını gözden geçirmesine ve Ziyech'i kadrosuna katmaktan vazgeçmesine neden oldu.

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