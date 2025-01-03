Galatasaray’a kötü haber: Transferden vazgeçtiler!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech için Yunanistan'dan olumsuz bir haber geldi. Faslı yıldızla ilgilenen Olympiakos, üç önemli gerekçeyle transferden geri çekildi. İşte detaylar... (GS Spor haberi)
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Birinci neden, teknik direktör Luis Mendilibar'ın oyun anlayışına uymaması.
Mendilibar, hem hücumda hem savunmada aktif katkı sağlayan oyuncuları tercih ediyor.
Ancak Ziyech'in bu özellikleri karşılamadığı ve özellikle skor üretiminde uzun süredir etkisiz olduğu belirtiliyor.
İkinci sebep, transferin yüksek maliyeti.
Ziyech'in transferi için 3 milyon euroyu aşan bir harcama gerektiği ifade edilirken, Olympiakos'un daha önce benzer bir durumda Willian için tecrübe ettiği finansal riskleri tekrar yaşamak istemediği bildiriliyor.
Üçüncü ve son neden ise oyuncunun sakatlık geçmişi.
Ziyech'in geçmişte sıkça sakatlık yaşaması, Olympiakos'un bu transferden çekilmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.
Bu üç faktör, Yunan ekibinin transfer kararını gözden geçirmesine ve Ziyech'i kadrosuna katmaktan vazgeçmesine neden oldu.
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