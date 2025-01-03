Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışısını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında yapacakları transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında kupaya uzanmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ezeli rakiplere transferde kötü haberi Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim verdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA - FB GS Spor Haberleri
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Bu doğrultuda Jose Mourinho, Kadıköy yönetimine takımda görmek istediği isimleri iletirken yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kuruluyor.
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de namağlup yolculuğunu sürdürürken rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.
Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Ocak ayında kadrolarına katacakları yeni yıldızlar ile müzesine Avrupa Kupası'nı götürmek istiyor.
Ezeli rakiplere transfer için kapısını çaldığı takımlar arasından Manchester United, Ruben Amorim aracılığı ile kötü haberi verdi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sky Sports'tan derlediği habere göre İstanbul temsilcileri, transferde opsiyon engeline takılacak.
Premier Lig'de hafta sonu lider Liverpool'a konuk olacak Manchester United'da iç transferde ilk imzanın atılacağı açıklandı.
Dev maç öncesi konuşan Amorim, tecrübeli stoper Harry Maguire'ın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonun kullanılacağını duyurdu.
Amorim, "Bu sabah onunla konuştum ve sözleşmesindeki maddeyi kullanacağız. Sahada gelişmesi gerektiğini ve ona çok ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.
Amorim ayrıca, "Ayrıca bir lider olarak gelişmesi gerekiyor. Hepimiz onun içinde bulunduğu durumu biliyoruz ancak şu anda ona ihtiyacımız var. Bu yüzden mutlu bir şekilde sözleşmesini uzatacağız." ifadelerini kullandı.
Manchester United'a 2019 yılında imza atan Harry Maguire, 222 maça çıkarken 12 gol ve 7 asist kaydetti.
Ayrıca Fenerbahçe'de Jose'nin transfer listesinde eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo vardı.
Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, Erik ten Hag yönetiminde beklentilerin altında kalmıştı.
Erik ten Hag'dan teknik direktörlük koltuğunu devralan Amorim, Amad Diallo'nun da kulüple yeni bir anlaşmaya yakın olduğunu da sözlerine ekledi.
22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Manchester United forması ile tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 1609 dakika süre aldı.
Diallo bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırırken 7 kez golü getiren pası attı.
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