Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Amorim, "Bu sabah onunla konuştum ve sözleşmesindeki maddeyi kullanacağız. Sahada gelişmesi gerektiğini ve ona çok ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.

Amorim ayrıca, "Ayrıca bir lider olarak gelişmesi gerekiyor. Hepimiz onun içinde bulunduğu durumu biliyoruz ancak şu anda ona ihtiyacımız var. Bu yüzden mutlu bir şekilde sözleşmesini uzatacağız." ifadelerini kullandı.