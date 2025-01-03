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Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışısını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında yapacakları transfer hamleleri ile sezonun ikinci yarısında kupaya uzanmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ezeli rakiplere transferde kötü haberi Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim verdi. İşte detaylar... | SON DAKİKA - FB GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 18:50
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray, şampiyonluk yarışını sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

36 puan ile Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı lacivertlilerde devre arası kritik önem taşıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Kanarya, yapacağı nokta atışı transferler ile kadrosunu güçlendirip sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Bu doğrultuda Jose Mourinho, Kadıköy yönetimine takımda görmek istediği isimleri iletirken yıldız oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kuruluyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de namağlup yolculuğunu sürdürürken rotasını UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar, Ocak ayında kadrolarına katacakları yeni yıldızlar ile müzesine Avrupa Kupası'nı götürmek istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Ezeli rakiplere transfer için kapısını çaldığı takımlar arasından Manchester United, Ruben Amorim aracılığı ile kötü haberi verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Sky Sports'tan derlediği habere göre İstanbul temsilcileri, transferde opsiyon engeline takılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Premier Lig'de hafta sonu lider Liverpool'a konuk olacak Manchester United'da iç transferde ilk imzanın atılacağı açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Dev maç öncesi konuşan Amorim, tecrübeli stoper Harry Maguire'ın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonun kullanılacağını duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Amorim, "Bu sabah onunla konuştum ve sözleşmesindeki maddeyi kullanacağız. Sahada gelişmesi gerektiğini ve ona çok ihtiyacımız olduğunu söyledim." dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Amorim ayrıca, "Ayrıca bir lider olarak gelişmesi gerekiyor. Hepimiz onun içinde bulunduğu durumu biliyoruz ancak şu anda ona ihtiyacımız var. Bu yüzden mutlu bir şekilde sözleşmesini uzatacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Manchester United'a 2019 yılında imza atan Harry Maguire, 222 maça çıkarken 12 gol ve 7 asist kaydetti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Ayrıca Fenerbahçe'de Jose'nin transfer listesinde eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, Erik ten Hag yönetiminde beklentilerin altında kalmıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Erik ten Hag'dan teknik direktörlük koltuğunu devralan Amorim, Amad Diallo'nun da kulüple yeni bir anlaşmaya yakın olduğunu da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Manchester United forması ile tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve 1609 dakika süre aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a transferde kötü haber! Ruben Amorim açıkladı

Diallo bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri havalandırırken 7 kez golü getiren pası attı.

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