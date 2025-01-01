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Haberler Galatasaray Şampiyonlukların adresi

Şampiyonlukların adresi

Galatasaray'ın savunma hattına transfer etmeyi planladığı Milan Skriniar, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı, şampiyonluklar kazandı. Bu zamana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginde Inter ve PSG gibi önemli takımlarda top koşturan Skriniar, ülkesi Slovakya'da da tam 4 kez yılın futbolcusu seçildi. Özellikle İtalya'da Inter'de iken müthiş bir çıkış yakalayan 29 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası kazandı. PSG ile de 2023-24 sezonunda 32 maçta forma giyen Slovak yıldız, Ligue 1'i şampiyon tamamladı, Fransa Kupası ile Fransa Süper Kupası'nı da kaldırdı. Milan Skriniar, ülkesi Slovakya'da da başarılar elde etti. Skriniar, MSK Zilina'da da 2011-12 sezonunda Slovakya şampiyonluğu ve Slovakya Kupası'nda başarıya ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Şampiyonlukların adresi

Galatasaray'ın savunma hattına transfer etmeyi planladığı Milan Skriniar, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı, şampiyonluklar kazandı. Bu zamana kadar Avrupa'nın 5 büyük liginde Inter ve PSG gibi önemli takımlarda top koşturan Skriniar, ülkesi Slovakya'da da tam 4 kez yılın futbolcusu seçildi. Özellikle İtalya'da Inter'de iken müthiş bir çıkış yakalayan 29 yaşındaki stoper, 2020-21 sezonunda Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası kazandı. PSG ile de 2023-24 sezonunda 32 maçta forma giyen Slovak yıldız, Ligue 1'i şampiyon tamamladı, Fransa Kupası ile Fransa Süper Kupası'nı da kaldırdı. Milan Skriniar, ülkesi Slovakya'da da başarılar elde etti. Skriniar, MSK Zilina'da da 2011-12 sezonunda Slovakya şampiyonluğu ve Slovakya Kupası'nda başarıya ulaştı.

INTER: 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası PSG: 1 Ligue 1, 1 Fransa Kupası, 1 Fransa Süper Kupası ZILINA: 1 Slovakya Ligi, 1 Slovakya Kupası

423

Milan Skriniar, kulüp kariyeri boyunca toplamda 423 resmi maça çıktı, 25 gol atarken 7 asist yaptı.

SLOVAKYA'NIN KAPTANI

Slovakya Milli Takımı'nda Mayıs 2016'dan beri oynayan Milan Skriniar, 77 maçta, 3 gol attı. Slovakya'nın kaptanı olan Skriniar; ülkesiyle birlikte EURO 2016 ve EURO 2024'te son 16'ya yükseldi, EURO 2020'de ise grup aşamasında mücadele etti.

INTER'DE YILDIZI PARLADI

Milan Skriniar, 2017-2023 arasında forma giydiği İnter'de 246 maça çıktı, 11 gol attı, 5 asist yaptı. Slovak stoper, Simone İnzaghi ile başarılı bir performans gösterdi. İnter'de 3'lü savunma düzeninde oynayan 29 yaşındaki stoper, yıldızını parlattı.

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