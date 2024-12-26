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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Stoper hattına transfer yapacak olan Galatasaray, Milan Skriniar için adım adım sona yaklaşıyor. 29 yaşındaki yıldızla anlaşma sağlanırken PSG ile son görüşmeler yapılıyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Defans hattına ocak ayında takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Milan Skriniar konusunda önemli adımlar atıyor.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

29 yaşındaki Slovak futbolcu için PSG ile görüşmeler son aşamaya geldi.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Skriniar ile anlaşma sağlayan ve 6 aylık kiralama konusunda uzlaşan Aslan, artık işi imzaya bıraktı.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Deneyimli stoperin de Galatasaray'a gitmek istemesi transferdeki en büyük avantaj oldu.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği ve kadrosunda görmek istediği Milan Skriniar'ın ara transfer dönemi geldiğinde ilk imzalardan biri olması planlanıyor.

Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada

Bu sezon PSG'de sadece 5 maçta forma giyen ve 381 dakika süre alabilen tecrübeli oyuncu daha fazla forma şansı bulmak istiyor.

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