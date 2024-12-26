Galatasaray'a Skriniar müjdesi! Transfer son aşamada
Stoper hattına transfer yapacak olan Galatasaray, Milan Skriniar için adım adım sona yaklaşıyor. 29 yaşındaki yıldızla anlaşma sağlanırken PSG ile son görüşmeler yapılıyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
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Deneyimli stoperin de Galatasaray'a gitmek istemesi transferdeki en büyük avantaj oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un da beğendiği ve kadrosunda görmek istediği Milan Skriniar'ın ara transfer dönemi geldiğinde ilk imzalardan biri olması planlanıyor.
Bu sezon PSG'de sadece 5 maçta forma giyen ve 381 dakika süre alabilen tecrübeli oyuncu daha fazla forma şansı bulmak istiyor.
Skriniar için PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique de ara transfer döneminde ayrılığa izin veriyor.
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