TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı
Sond dakika haberi: Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların Manchester City'den Benfica'ya kiralanan genç sağ bek için harekete geçtiği öğrenildi. Cimbom 23 yaşındaki Issa Kabore'nin transferini Ocak ayında bitirmek istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ - (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:17
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Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Africatopsports'tan derlediği habere göre; Bonservisi Manchester City'nin elinde olan Issa Kabore'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.
6 AYLIK KİRALAMA
23 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyiyor.
Bu sezon 7 maçta görev alan genç oyuncu, beklentileri karşılayamazken Benfica, Issa Kabore'nin kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planlıyor.
Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın Issa Kabore'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtildi.
Benfica ve Manchester City arasında Issa Kabore'nin sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.
Galatasaray ile birlikte İtalyan devi Milan'ın da Burkina Fasolu oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
Piyasa değeri 6 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İngiliz ekibi Issa Kabore'yi son 5 sezonda, Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica kulüplerine kiraladı.
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