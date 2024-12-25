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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Sond dakika haberi: Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı. Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların Manchester City'den Benfica'ya kiralanan genç sağ bek için harekete geçtiği öğrenildi. Cimbom 23 yaşındaki Issa Kabore'nin transferini Ocak ayında bitirmek istiyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ - (Fotomac.com.tr / Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 10:17
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Orta saha, forvet ve savunma hattına takviye yapması beklenen Cimbom, yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

CİMBOM'A GENÇ SAĞ BEK

3'lü ve 4'lü savunmaya uygun isim arayan Cimbom'un gündemine son olarak 23 yaşındaki Issa Kabore geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Africatopsports'tan derlediği habere göre; Bonservisi Manchester City'nin elinde olan Issa Kabore'yi Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

6 AYLIK KİRALAMA

23 yaşındaki sağ bek oyuncusu bu sezon Benfica'da kiralık olarak forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Bu sezon 7 maçta görev alan genç oyuncu, beklentileri karşılayamazken Benfica, Issa Kabore'nin kiralık sözleşmesini sonlandırmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın Issa Kabore'yi 6 aylık kiralamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Benfica ve Manchester City arasında Issa Kabore'nin sözleşme fesih görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Galatasaray ile birlikte İtalyan devi Milan'ın da Burkina Fasolu oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan sağ kanat oyuncusunun İngiliz kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Issa Kabore bombası! Görüşmeler başladı

İngiliz ekibi Issa Kabore'yi son 5 sezonda, Mechelen, Troyes, Marsilya, Luton Town ve Benfica kulüplerine kiraladı.

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