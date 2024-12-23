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Haberler Galatasaray Maskeli kahraman

Maskeli kahraman

4. ve 71. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynayan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ligdeki 9. golünü kaydetti ve krallık yarışında Dzeko ile İmmobile’yi yakaladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Maskeli kahraman

Galatasaray rakip tanımıyor ve önüne geleni yenip geçiyor. Özellikle deplasman maçlarında rakiplerinin de açık futbolunu iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, Kayseri'de de 5 golle zafere uzanırken öne çıkan isim yine dünya yıldızı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı futbolcu sakatlığı nedeniyle Malmö maçını kaçırırken, Trabzonspor derbisinde ise 15 dakika oynayabilmişti. Ancak Kayseri'de sahaya ilk 11'de çıktı ve iki kez fileleri havalandırdı. İlk olarak dakikalar 4'ü gösterdiğinde kazanılan penaltıda topun başına geçen isim oldu.

9 GOL - 3 ASİSTİ VAR

Düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturan Osimhen, hücumdaki tüm aksiyonlarda etkin bir rol üstlendi. Mücadelenin 71. dakikasında günün bir başka kahramanı Yunus Akgün'ün pasında sağ çaprazdan ceza alanı içerisine giren Osimhen, topa müdahale etmek için açılan kaleci Onurcan'ın üzerinden golünü attı. Böylece sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'deki 9. golüne ulaşan Nijeryalı, krallık yarışında Edin Dzeko ve Ciro İmmobile'yi yakaladı.

OKAN HOCA'NIN KATKISI BÜYÜK

Attığı 2 golle yıldızlaşan Osimhen, maç sonunda şöyle konuştu: "Galatasaray gibi büyük bir kulübe kolay adapte oldum. Ligde ve Avrupa'da namağlup ilerliyoruz, hedeflerimiz var. Puan farkını açmak açısından çok önemliydi. Sara, Barış, Yunus ile çok iyi anlaşıyoruz. Hocamızın bana büyük katkısı var."

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