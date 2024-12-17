  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, 7 gollü mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 09:12
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, 3-2 geriye düştüğü maçta rakibini uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Dries Mertens, Yunus Akgün, Michy Batshuayi (p) ve Ali Şahin Yılmaz (k.k.) kaydetti.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'un Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile bulduğu goller, mağlubiyete engel olamadı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Galatasaray - Trabzonspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - NEFESLERİ KESTİ

Dün gece gerçekten üst düzey, bol aksiyonlu, gollü nefes kesen bir maç izledik. Tabii orta sahaların bu kadar kolay geçilip bu kadar çok pozisyon bulunması yani toplam 7 golün dışında 10 tane de golün kaçırılması günümüz futbolunun ilkelerine uygun değil.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray, alışılmış ofansif gücüyle maça başladı. Trabzon da kazandığı her topta ileri çıkmayı düşününce yüksek bir tempo oluştu. Galatasaray, ilk yarıyı Yunus'un mükemmel asist ve mükemmel golüyle önde tamamladı. Bu yarıda Ozan Tufan'ın kafa golü de Premier Lig ayarındaydı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray, ikinci devreye biraz kontrollü oynayalım diye durgun başladı. Sonrasında Trabzon üst üste iki gol atınca işin rengi değişti. Galatasaray beraberliği yakaladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ondan sonra Barış'ın dribblingleriyle tehlikeler yarattılar. Sonra uzatmada maçın kırılma anı geldi. Draguş'un topu kaleye yönelirken Abdülkerim müthiş çıkardı. Son saniyede de Galatasaray yine kazanmayı başardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bir özel paragraf da Batshuayi'ye açmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter. Icardi, Osimhen varken hiç şans bulamıyordu. Icardi sakatlandı, Osimhen hazır değildi. Buna rağmen Okan Buruk onunla başlamadı. Sonra maça girdi ve takımını zafere taşıdı.

Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzon'a gelince hırslı ve yürekli oynadılar. Nwakaeme, hücum girişimlerinin odak noktasıydı. Ama takım savunmaları ise tam bir felaketti. Galatasaray'ın attığı 4 golün dışında kaçan bazı fırsatlar ve Uğurcan'ın 6 net kurtarışı her şeyi açıkça anlatıyor.

Yazarlardan G.Saray-Trabzonspor maçı yorumları
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun en acı günü! Annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti...
Asgari ücret zammında ikinci toplantı yapıldı! Bakan Şimşek açıkladı: "Enflasyonun üzerinde seyredecek"
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
Yazarlardan A.Demirspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Keçiörengücü - Sivasspor maçı detayları! Keçiörengücü - Sivasspor maçı detayları! 10:14
Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı detayları! Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı detayları! 10:10
Kastamonuspor - Bodrum FK maçı detayları! Kastamonuspor - Bodrum FK maçı detayları! 10:07
Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı detayları! Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı detayları! 10:03
Muş Spor Kulübü - Antalyaspor maçı detayları! Muş Spor Kulübü - Antalyaspor maçı detayları! 09:59
Ertuğrul Doğan'dan kenetlenme çağrısı! Ertuğrul Doğan'dan kenetlenme çağrısı! 09:43
Daha Eski
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye 09:37
Usta yazardan sert eleştiri! "Trabzonspor'dan 3 gol yiyorsan..." Usta yazardan sert eleştiri! "Trabzonspor'dan 3 gol yiyorsan..." 09:35
Üründül'den G.Saraylı yıldıza övgü! "Çok önemli bir karakter" Üründül'den G.Saraylı yıldıza övgü! "Çok önemli bir karakter" 09:11
Yazarlardan G.Saray-Trabzonspor maçı yorumları Yazarlardan G.Saray-Trabzonspor maçı yorumları 08:54
Yazarlardan A.Demirspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri Yazarlardan A.Demirspor-Beşiktaş maçı değerlendirmeleri 08:53
Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 17 Aralık Salı 08:39