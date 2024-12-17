Ömer Üründül Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Ondan sonra Barış'ın dribblingleriyle tehlikeler yarattılar. Sonra uzatmada maçın kırılma anı geldi. Draguş'un topu kaleye yönelirken Abdülkerim müthiş çıkardı. Son saniyede de Galatasaray yine kazanmayı başardı.

Bir özel paragraf da Batshuayi'ye açmak istiyorum. Gerçekten çok önemli bir karakter. Icardi, Osimhen varken hiç şans bulamıyordu. Icardi sakatlandı, Osimhen hazır değildi. Buna rağmen Okan Buruk onunla başlamadı. Sonra maça girdi ve takımını zafere taşıdı.