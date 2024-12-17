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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Süper Lig haberleri: Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar derbiden 4-3'lük galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS-TS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 08:54 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 08:55
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Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – BATSMAN ŞOV

Galatasaray ve Trabzonspor'u ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. G.Saray maçın favorisiydi, oyunun ve topun hakimiyetini uzun süreler elinde tuttu. Trabzonspor da asla teslimiyetçi bir oyun ortaya koymadı tam tersine G.Saray'ın üzerine cesaretle ve etkili gitti. Dev maçta birbirinden güzel gollere tanık olduk. Mücadele kıran kıranaydı.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Özellikle Trabzonspor kalecisi Uğurcan, yaptığı kurtarışlarla resmen devleşti. G.Saray'da Mertens'in ilerlemiş yaşına rağmen üstlendiği mücadele tüm arkadaşlarına örnek olacak güzellikteydi. Pozisyon zenginliği açısından G.Saray rakibine karşı çok üstündü ama son vuruşlarda Barış istediği gibi şut atamadı.


Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Futbolda laubaliliğe yer yok! Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı? Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi!

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu? Öne geçtikleri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar. Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – HAKEM SKANDALI

Son yılların en keyifli, en fazla gol pozisyonuna girilen derbisini izledik. Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da tebrik ederim. İki takıma da gidip-gelen bir maç oldu. İki takım da orta sahaları çabuk geçti, hızlı top çevirdi, hızlı futbol oynadı. Futbolcular sahada yatıp, vakit geçirmek yerine futbol oynamayı, kazanmayı düşününce nefeslerimizi kesen bir maç ortaya çıktı. İki takımın da büyüklüğüne yakışan bir derbi oldu. Hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibi ise skandal kararları ile sınıfta kaldı.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bu sezon beklentilerin çok gerisinde kalan Trabzonspor, düşündüğümden çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Şenol Güneş dersine çok iyi çalışmış, oyuncularına hırs aşılamış. Her oyuncu adeta iki kişilik mücadele etti Trabzonspor'da! Bordo-mavili oyuncular, tribün atmosferinden hiç etkilenmeden, cesurca bir futbol ortaya koydular.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Galatasaray maçın başında Mertens ile öne geçti. Trabzonspor çabuk toparlandı. Ozan Tufan ile müthiş bir gol buldu. Golün hazırlanışı gerçekten mükemmeldi. Nwakaeme, Cham ve Ozan ortaklığı ile beraberliği yakaladı Fırtına. Galatasaray adına maçın yıldızı Yunus Akgün, ceza sahası dışından adeta bir Messi golü atarak Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi. Uğurcan Çakır maç boyunca olağanüstü bir performans ortaya koydu. Karşı karşıya birçok pozisyonda kalesinde devleşti Uğurcan Çakır!

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor ikinci yarıya çok iyi başladı ve üst üste bulduğu iki golle bir anda 3-2 öne geçti. Önce Banza, Abdülkerim'i çalımlayarak ceza sahasına girip, dar bir açıdan ağları gördü. 4 dakika sonra da Ozan Tufan bir kez daha sahne aldı ve skor tabelasını 3-2'e getirdi. 61'de Malheiro- Mertens pozisyonunda hakem Kadir Sağlam pozisyonun temiz olduğuna hükmetti.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

VAR'dan uyarı geldi. Gitti izledi ve penaltıyı verdi. Bana ucuz bir penaltı geldi. Hakem Kadir Sağlam'ın performansını hiç beğenmedim; kötüydü! VAR Odası da kritik pozisyonlarda adeta 'ölü taklidi' yaptı. Bu güzel derbiyi hakem üzerinden okumak istemiyorum ama skandal hataları da görmezden gelemeyiz! Batshuayi penaltıdan skoru tekrar eşitledi.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'da Nwakaeme, şampiyonluk sezonundaki futbolundan kesitler sundu. Topu önde tuttu. Takımı atağa kaldırdı. Galatasaray savunmasını çok zorladı. Muazzam bir futbol oynadı Nwakaeme! Trabzonspor, bu sezonki en iyi futbolunu ortaya koydu. Kazanmak için savaştı. Draguş'la uzatma anlarında 4. golü kaçırdı. (Muslera'yı geçen topu Abdülkerim çıkardı.) Uzatmalarda Batshuayi'nin de direkten dönen bir topu vardı.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Nefesleri kesen derbide çok sayıda gol pozisyonu yakaladı Galatasaray! Ama Trabzonspor kalesinde bir 'Uçan Panter Uğurcan Çakır' vardı! Tam maç berabere bitiyor derken, genç oyuncu Ali Şahin, kafa ile topu kendi kalesine gönderdi. Harika derbi için 'hiç bitmesin, sabaha kadar izleyelim' dedik. Kazanan lider Galatasaray oldu! Trabzonspor da oynadığı muhteşem futbolla 'yıkılmadım, ayaktayım' mesajını verdi! Derbi dediğin böyle olur!

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – DÜELLO

Lider Galatasaray alacağı galibiyetle puan farkını korumak için sahaya çıktı. Trabzonspor için ise bu zor deplasmanda gelecek bir galibiyet, üç puandan fazlası olacaktı. Çünkü kötü giden sezonda ilk dış saha galibiyetini almak ve taraftarına bir nebze de olsa kendilerini affettirmek için önemliydi.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

İlk yarı maçın yüksek tempoda oynanmasının en büyük sebebi iki takımın hücum oyuncularının özelliklerinden kaynaklandı. Genellikle hızlı, dikine oynayan, topu taşıyan, savunma arkası koşu yapan, sahayı derinlemesine kullanan bu profildeki oyuncuların yarattığı oyunda böyle bir tablo ortaya çıkması normaldi.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Nitekim orta sahanın çok çabuk pas edildiği dengesiz bir maça evrildi. Bu durum ikinci yarıda aynı şekilde devam etti. Bu da gayet normaldi. Çünkü iki takımın savunma zaafiyetleri yüzünden gol yemeleri bu hızlı oynanan oyunda beklediğim bir şeydi.

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bunun karşılığı 3 puanla sahadan ayrılmak isteyen takımın yapacağı tek iş yediğinden fazlasını atmak olacaktı. Nitekim iki takım da girdiği pozisyonlarda golü bulamayınca bu keyifli maçta kaybedenin hak etmediği bir sonuç ortaya çıkacaktı. Son dakikada Galatasaray bulduğu golle bu düellonun kazanını oldu.

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