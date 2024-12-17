Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Trabzonspor'da Nwakaeme, şampiyonluk sezonundaki futbolundan kesitler sundu. Topu önde tuttu. Takımı atağa kaldırdı. Galatasaray savunmasını çok zorladı. Muazzam bir futbol oynadı Nwakaeme! Trabzonspor, bu sezonki en iyi futbolunu ortaya koydu. Kazanmak için savaştı. Draguş'la uzatma anlarında 4. golü kaçırdı. (Muslera'yı geçen topu Abdülkerim çıkardı.) Uzatmalarda Batshuayi'nin de direkten dönen bir topu vardı.

Nefesleri kesen derbide çok sayıda gol pozisyonu yakaladı Galatasaray! Ama Trabzonspor kalesinde bir 'Uçan Panter Uğurcan Çakır' vardı! Tam maç berabere bitiyor derken, genç oyuncu Ali Şahin, kafa ile topu kendi kalesine gönderdi. Harika derbi için 'hiç bitmesin, sabaha kadar izleyelim' dedik. Kazanan lider Galatasaray oldu! Trabzonspor da oynadığı muhteşem futbolla 'yıkılmadım, ayaktayım' mesajını verdi! Derbi dediğin böyle olur!