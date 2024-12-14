TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren ve sakatlıklarla boğuşan sarı kırmızılılar, İtalyan yıldıza kancayı taktı. Rotasyonlu kadro kurmak ve Avrupa Ligi'nde hedefe kitlenen Cimbom o isim için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "Roma ve Pellegrini kaçınılmaz yol ayrımına ulaştı.
Galatasaray, kulüp ve oyuncu çevresi ile temasa geçti.
Şimdi artık sansasyon oluşturacak bu transferin gelişmesini bekliyorlar."
Şu an piyasa değeri tam 22 milyon euro olan İtalyan yıldızın Çizme temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Lorenzo Pellegrini, Roma formasıyla şu ana kadar 298 maça çıktı.
Yıldız oyuncu, Başkent ekibine 54 gol ve 58 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.
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