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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren ve sakatlıklarla boğuşan sarı kırmızılılar, İtalyan yıldıza kancayı taktı. Rotasyonlu kadro kurmak ve Avrupa Ligi'nde hedefe kitlenen Cimbom o isim için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Devre arasında kadroya önemli isimleri katmak isteyen Galatasaray, Avrupa'yı sallayacak bomba bir takviye peşinde.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

İtalyan basını, sarı kırmızılıların Lorenzo Pellegrini'nin transferinde çok ısrarlı olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Haberde Aslan'ın 28 yaşındaki 10 numara için Roma ile temaslarını ilerlettiği ve bu işin yakın bir zamanda bitebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi: "Roma ve Pellegrini kaçınılmaz yol ayrımına ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Galatasaray, kulüp ve oyuncu çevresi ile temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Şimdi artık sansasyon oluşturacak bu transferin gelişmesini bekliyorlar."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Şu an piyasa değeri tam 22 milyon euro olan İtalyan yıldızın Çizme temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Lorenzo Pellegrini, Roma formasıyla şu ana kadar 298 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Lorenzo Pellegrini'ye resmi teklif!

Yıldız oyuncu, Başkent ekibine 54 gol ve 58 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.

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