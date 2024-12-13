TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!
Galatasaray'da Victor Osimhen'in bonservisi için yönetimde seferberlik ilan edildi.Florya'da kaynak arayışları için yoğun mesai sürerken, İngiltere Premier Lig devlerinin Nijeryalı yıldız için yürüttüğü gizli operasyon ortaya çıktı. İşte taraftarları telaşlandıran o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Napoli yönetimi oyuncu için 75 milyon Euro talep ettiğini ve pazarlığa kapalı olduğunu açıkladığından bu yana Florya'da kaynak arayışları sürüyor.
Öte yandan Nijeryalı için Avrupa'da da bir transfer düellosunun sürdüğü biliniyor ve Cimbom, bu bağlamda zamanla yarışıyor.
One Football ve Sport Witness'ın Premier Lig'e yakın kaynaklarından edindikleri bilgilere göre Manchester United ve Arsenal, Osimhen için tüm imkanlarıyla devrede.
İki Premier Lig devi Osimhen'in bütün maçlarına en üst seviye gözlemcilerini gönderirken, Chelsea'nin de oyuncu için ilgisi sürüyor.
Öte yandan PSG'nin de ikna etmeye çalıştığı yıldız santrfor, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Osimhen'in menajeri Roberto Calenda yakın zamanda İstanbul'a ziyarette bulunmuşken, iddialara göre bu süre zarfında oyuncu ile görüşüp devre arasında sunulması beklenilen teklifleri değerlendirmeye alacak.
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