TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Napoli yönetimi oyuncu için 75 milyon Euro talep ettiğini ve pazarlığa kapalı olduğunu açıkladığından bu yana Florya'da kaynak arayışları sürüyor.

Öte yandan Nijeryalı için Avrupa'da da bir transfer düellosunun sürdüğü biliniyor ve Cimbom, bu bağlamda zamanla yarışıyor.