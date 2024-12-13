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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in bonservisi için yönetimde seferberlik ilan edildi.Florya'da kaynak arayışları için yoğun mesai sürerken, İngiltere Premier Lig devlerinin Nijeryalı yıldız için yürüttüğü gizli operasyon ortaya çıktı. İşte taraftarları telaşlandıran o haber... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:32
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen, gün geçtikçe kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Sarı kırmızılı forma ile çıktığı 13 maçta 15 gol katkısı (10 gol / 5 asist) sunan yıldız oyuncu, neredeyse hiçbir maçı es geçmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Durum böyleyken son şampiyon Galatasaray, oyuncunun bonservisini İtalyan ekibinden almak ve önümüzdeki sezonlarda da kendisinden faydalanmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Napoli yönetimi oyuncu için 75 milyon Euro talep ettiğini ve pazarlığa kapalı olduğunu açıkladığından bu yana Florya'da kaynak arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Öte yandan Nijeryalı için Avrupa'da da bir transfer düellosunun sürdüğü biliniyor ve Cimbom, bu bağlamda zamanla yarışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

One Football ve Sport Witness'ın Premier Lig'e yakın kaynaklarından edindikleri bilgilere göre Manchester United ve Arsenal, Osimhen için tüm imkanlarıyla devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

İki Premier Lig devi Osimhen'in bütün maçlarına en üst seviye gözlemcilerini gönderirken, Chelsea'nin de oyuncu için ilgisi sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Öte yandan PSG'nin de ikna etmeye çalıştığı yıldız santrfor, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için Premier Lig devleri devrede!

Osimhen'in menajeri Roberto Calenda yakın zamanda İstanbul'a ziyarette bulunmuşken, iddialara göre bu süre zarfında oyuncu ile görüşüp devre arasında sunulması beklenilen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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