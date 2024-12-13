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Haberler Galatasaray TFF'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza!

TFF'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e açıklamaları nedeniyle toplam 360 bin TL para cezası ve 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 11:53
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TFF'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER KULLANILDI;

"GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 03.12.2024 tarihinde medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 06.12.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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