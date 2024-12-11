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Haberler Galatasaray Şampiyon oscarları topladı

Şampiyon oscarları topladı

8 ödül alan Galatasaray törene damga vurdu. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi görkemli bir törene sahne oldu. Son 2 yılın şampiyonu Galatasaray tüm ödüllere ambargo koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Şampiyon oscarları topladı

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen ve spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi dün görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Süper Lig'in 'En'leri ödüllerine kavuşurken, son iki yılın şampiyon G.Saray öne çıktı. Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a takdim edilirken, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü ise TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na verildi. Montella'ya 'Üstün Hizmet Ödülü' verilirken Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü ise Beşiktaş'ın oldu. Galatasaray başta 'Şampiyon' ödülü olmak üzere çok sayıda ödüle uzandı. İcardi, Barış Alper, Abdülkerim, Sanchez, Mertens, Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek de kürsüde onurlandırılan isimler oldu. Sarı-kırmızılılar 8 ödülle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne ambargo koyarken, F.Bahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel ve Tadic ödüle layık görüldü. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok ve Portekizli Gedson Fernandes onurlandırılırken, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi yine büyük bir ilgi ile takip edildi.

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü: İbrahim Hacıosmanoğlu Üstün Hizmet Ödülü: Vincenzo Montella Yılın Takımı: Galatasaray Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek Yılın Şampiyon Teknik Adamı: Okan Buruk Yılın Kalecisi: Mert Günok Yılın Sağ Beki: Bright Osayi-Samuel Yılın Sağ Stoperi: Davinson Sanchez Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakçı Yılın Sol Beki: Ferdi Kadıoğlu Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz Yılın Orta Saha Oyuncusu: Gedson Fernandes Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Dusan Tadic Yılın 10 Numarası: Dries Mertens Yılın Golcüsü: Mauro Icardi

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