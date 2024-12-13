TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!
Galatasaray'da Okan Buruk'un planlarına dahil edilmeyen ve beklediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu, uzun süredir transfer çağrısı yapıyordu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılımcısı bir takımın, turnuva için o ismi kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Bu bağlamda maaşı yüksek olan ve takıma artık katkı sunamayan isimler ile vedalaşmak öncelik haline geldi.
O isimlerden biri olan Hakim Ziyech ile ilgili dış basına flaş bir gelişme sızdı ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi.
Morocco World News'ün haberine göre Ziyech, Al Ahly ve Wydad Casablanca'nın radarında.
İki takım da Faslı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katarak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için yatırım yapmayı planlıyor.
Ziyech, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Fas'ın yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olmasına büyük katkı sağlamıştı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, Ajax kendisine sırt çevirdiği ve Galatasaray'da da yeteri kadar süre alamadığı için yeni bir maceraya yelken açabilir.
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