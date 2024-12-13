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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da Okan Buruk'un planlarına dahil edilmeyen ve beklediği forma şansını bulamayan yıldız oyuncu, uzun süredir transfer çağrısı yapıyordu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılımcısı bir takımın, turnuva için o ismi kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 11:14
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri ve son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Sarı kırmızılılar, hücum hattındaki sakatlıklar sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö'ye karşı tartışılır bir beraberlik aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

2-2 sonuçlanan maçla birlikte kadroda takviye yapılması gerekilen bölgeler kesinlik kazandı ve Florya yönetimi devre arası planlarında vites arttırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Bu bağlamda maaşı yüksek olan ve takıma artık katkı sunamayan isimler ile vedalaşmak öncelik haline geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

O isimlerden biri olan Hakim Ziyech ile ilgili dış basına flaş bir gelişme sızdı ve Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Morocco World News'ün haberine göre Ziyech, Al Ahly ve Wydad Casablanca'nın radarında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

İki takım da Faslı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katarak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için yatırım yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

Ziyech, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla Fas'ın yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olmasına büyük katkı sağlamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da yıldız oyuncunun yeni takımı belli oldu!

31 yaşındaki kanat oyuncusu, Ajax kendisine sırt çevirdiği ve Galatasaray'da da yeteri kadar süre alamadığı için yeni bir maceraya yelken açabilir.

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