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Haberler Galatasaray Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşma yurt dışında da gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:28
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi.

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

İsveç'te oynanan maçtan sarı-kırmızılılar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Galatasaray bu mücadelenin ardından 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 6. sırada bulunuyor.

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Sarı-kırmızılıların oynadığı mücadele yurt dışında da basında geniş yer buldu.

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Footboom adlı sitede, "Galatasaray, Malmö'ye konuk oldu ve 2-2'lik sinir bozucu bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERE YER VERDİLER!

Haberde bu mücadelenin sarı-kırmızılıların tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. maçı olduğuna da değinildi.

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