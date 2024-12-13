Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geldi. İsveç'te oynanan maçtan sarı-kırmızılılar 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Galatasaray bu mücadelenin ardından 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde grupta 6. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılıların oynadığı mücadele yurt dışında da basında geniş yer buldu. Footboom adlı sitede, "Galatasaray, Malmö'ye konuk oldu ve 2-2'lik sinir bozucu bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi. DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLERE YER VERDİLER! Haberde bu mücadelenin sarı-kırmızılıların tarihinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. maçı olduğuna da değinildi. Cimbom'un 100 maçtan 40'ını kazandığı, 26 yenilgi aldığı ve 34 kez berabere kaldığı vurgulandı.