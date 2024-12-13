Malmö - Galatasaray maçı yurt dışında gündem oldu! "Sinir bozucu"

Sarı-kırmızılıların oynadığı mücadele yurt dışında da basında geniş yer buldu.

Footboom adlı sitede, "Galatasaray, Malmö'ye konuk oldu ve 2-2'lik sinir bozucu bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.