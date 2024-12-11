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Haberler Galatasaray Tüm Türkiye Gördü

Tüm Türkiye Gördü

İbrahim Hatipoğlu, “Sivas’ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Galatasaray’ın nasıl bir haksızlığa uğradığı tescil edildi” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Tüm Türkiye Gördü

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Ligi Yılın En İyileri ödül töreninde konuştu. İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek, "Fenerbahçe'nin algı başkanı, algılarına devam ediyor maalesef. Suçladıkları konularda, daha iki maç öncesinde, Eyüpspor maçında, kendilerinin, teknik direktörlerinin neler söylediklerini unutmadık. Bu konuda insanlara ders vermek, ahlak kurallarından bahsetmek bence onların işi değil. O seviyeye inmek istemiyorum" dedi. Sarı-kırmızılı idareci, "Sivas'ta yaşananları tüm Türkiye gördü. Canımız yandı. Açıklamalarımızı yaptık. Ne kadar doğru açıklamalar olduğu, sonrasında gelen tepkilerle belli oldu. Galatasaray'ın nasıl bir haksızlığa uğradığı tescil edildi" diye ekledi.

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