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Haberler Galatasaray Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından kritik 2 puan kaybetti. Maçın ardından ise bazı futbolculara yönelik ciddi tepkiler oldu. İşte Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun o sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:42
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Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu'nun hedefindeki ilk isim Hakim Ziyech'ti.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Ziyech'in iki sezondur ne oynadığının belli olmadığını belirten Kerimoğlu, "Geçen sezon sakatlık bahanesiyle oynamadı, sonra bir baktık ki Fas Milli Takımı'nda oynuyor. Bu nasıl olabilir?" dedi.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Galatasaray'ın sezon başında kadroyu tırpanladığını aktaran Tugay Kerimoğlu, bunun yeniden yapılması gerektiğini savundu.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Kerimoğlu'nun eleştirdiği bir diğer isim ise Victor Nelsson'du.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Nelsson'un vücut dilinin hoşuna gitmediğini söyleyen Tugay Kerimoğlu, "Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış hazır şekilde beklemen lazım" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Victor Nelsson'un derhal gönderilmesi gerektiğini savunan Kerimoğlu, "Galatasaray tarihine geçmiş adama, Okan Buruk'a karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım

Metehan Baltacı'nın Sivasspor ve Malmö maçlarında hatalar yaptığını aktaran Tugay Kerimoğlu, 22 yaşındaki stoperin Trabzonspor maçında oynayacağını düşünmediğini söyledi.

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