Galatasaray'da o isme sert eleştiri: Devre arasını beklemem yollarım
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından kritik 2 puan kaybetti. Maçın ardından ise bazı futbolculara yönelik ciddi tepkiler oldu. İşte Galatasaray'ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu'nun o sözleri... GS SPOR HABERLERİ
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Maçı yorumlayan Tugay Kerimoğlu'nun hedefindeki ilk isim Hakim Ziyech'ti.
Ziyech'in iki sezondur ne oynadığının belli olmadığını belirten Kerimoğlu, "Geçen sezon sakatlık bahanesiyle oynamadı, sonra bir baktık ki Fas Milli Takımı'nda oynuyor. Bu nasıl olabilir?" dedi.
Galatasaray'ın sezon başında kadroyu tırpanladığını aktaran Tugay Kerimoğlu, bunun yeniden yapılması gerektiğini savundu.
Kerimoğlu'nun eleştirdiği bir diğer isim ise Victor Nelsson'du.
Nelsson'un vücut dilinin hoşuna gitmediğini söyleyen Tugay Kerimoğlu, "Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış hazır şekilde beklemen lazım" ifadesini kullandı.
Victor Nelsson'un derhal gönderilmesi gerektiğini savunan Kerimoğlu, "Galatasaray tarihine geçmiş adama, Okan Buruk'a karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem" şeklinde konuştu.
Metehan Baltacı'nın Sivasspor ve Malmö maçlarında hatalar yaptığını aktaran Tugay Kerimoğlu, 22 yaşındaki stoperin Trabzonspor maçında oynayacağını düşünmediğini söyledi.
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