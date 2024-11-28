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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından transferde önceliğini forvet bölgesine veren sarı kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom'un listesine son olarak Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sırp yıldız eklendi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 12:06
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Yoğun maç trafiğine giren Galatasaray'da ara transfer operasyonu devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Rotasyonu genişletmek isteyen Okan Buruk, yönetimden hücum hattına takviye istedi.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Transfer görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, Icardi'nin sakatlığı sonrası listesine Sırp forveti dahil etti.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Milan, forvet oyuncusu Luka Jovic'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Milan'da beklentileri karşılayamayan Sırp yıldızın Ocak ayında Galatasaray, Göztepe ve Torino gibi takımların tekliflerini değerlendirecek.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

MILAN'DAN JOVIC AÇIKLAMASI

Kulübün CEO'su Giorgio Furlani Milan'ın kadro planlamasında Jovic'e yer olmadığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Luka Jovic, Milan'da bu sezon sadece 3 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

26 yaşındaki santrforun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde

Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, ve Frankfurt gibi önemli takımlarda görev aldı.

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