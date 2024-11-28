TRANSFER HABERİ - Sırp golcü Galatasaray'ı değerlendirecek! Göztepe'de peşinde
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından transferde önceliğini forvet bölgesine veren sarı kırmızılılar birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Cimbom'un listesine son olarak Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sırp yıldız eklendi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Milan, forvet oyuncusu Luka Jovic'i satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Milan'da beklentileri karşılayamayan Sırp yıldızın Ocak ayında Galatasaray, Göztepe ve Torino gibi takımların tekliflerini değerlendirecek.
MILAN'DAN JOVIC AÇIKLAMASI
Kulübün CEO'su Giorgio Furlani Milan'ın kadro planlamasında Jovic'e yer olmadığını duyurdu.
Luka Jovic, Milan'da bu sezon sadece 3 maçta görev aldı.
26 yaşındaki santrforun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Jovic kariyerinde Benfica, Real Madrid, ve Frankfurt gibi önemli takımlarda görev aldı.
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