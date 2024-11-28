Galatasaray'ın Zaniolo problemi! Peki şimdi ne olacak?

20 MAÇ OYNARSA... Milliyet'in haberine göre, 25 yaşındaki Zaniolo, Atalanta ile 20 maça çıktığı takdirde 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.

Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekilde: "Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.