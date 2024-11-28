Galatasaray'ın Zaniolo problemi! Peki şimdi ne olacak?
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibiyle şimdiye kadar çıktığı maçlarda bekleneni veremeyen Zaniolo için sarı-kırmızılı ekibin gözü opsiyon maddesinde. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 09:33
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20 MAÇ OYNARSA...
Milliyet'in haberine göre, 25 yaşındaki Zaniolo, Atalanta ile 20 maça çıktığı takdirde 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.
Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."
ÖNCEKİ SEZON ASTON VILLA'DAYDI
2023 yılından bu yana Galatasaray'ın futbolcusu olan Zaniolo, önceki sezon da Aston Villa'ya kiralanmış ve sezon sonu sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü.
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