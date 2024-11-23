Roland Sallai: Benim için önemli olan takıma neler katabileceğim

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Roland Sallai dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SALLAI'NİN AÇIKLAMALARI

"Çok zor bir maç oldu, maçtan önce de zor olacağını biliyorduk. Çok iyi mücadele ettik. En önemlisi 3 puanı almaktı. Birçok pozisyonda oynadım geldiğimden beri ancak benim için önemli olan takıma neler katabileceğim."

"Maalesef Avrupa maçında takımla olamayacağım ama en iyi dileklerimle takımla birlikte. Onlar galip gelsin ki Ocak ayında ben de onlarla mücadele edebileyim."