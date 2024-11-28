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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibiyle şimdiye kadar çıktığı maçlarda bekleneni veremeyen Zaniolo için sarı-kırmızılı ekibin gözü opsiyon maddesinde. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 09:54
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Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Atalanta'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya'da da henüz bekleneni verebilmiş değil. Sarı kırmızılılar ise oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesini bekliyor.

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Nicolo Zaniolo, Atalanta forması ile yeni sezonda 11 maçta süre buldu ve 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Söz konusu maçların hiçbirine ilk 11'de başlamayan Zaniolo, Teknik Direktör Gian Piero Gasperini tarafından hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Zaniolo, Atalanta'da 11 maçta 229 dakika süre buldu.

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

20 MAÇ OYNARSA...

Milliyet'in haberine göre, 25 yaşındaki Zaniolo, Atalanta ile 20 maça çıktığı takdirde 15.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray'dan Zaniolo için yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

Galatasaray'ın Zaniolo probemi! Peki şimdi ne olacak?

ÖNCEKİ SEZON ASTON VILLA'DAYDI

2023 yılından bu yana Galatasaray'ın futbolcusu olan Zaniolo, önceki sezon da Aston Villa'ya kiralanmış ve sezon sonu sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü.

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