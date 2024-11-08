Hagi misin Yunus!

Tottenham zaferinde, Galatasaray'ın bu sezon öne çıkan ismi olan Yunus Akgün, müthiş golle geceye damga vurdu. Mertens'in frikiğinde defanstan seken topu iyi takip eden Yunus, sol çaprazdan gelişine uzak köşeye adeta füze gönderdi. Hagi gibi örümcek ağlarını alan Yunus, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol attı ve gol sayısını 4'e çıkardı. 24 yaşındaki sol açık, Avrupa Ligi'nde Tottenham'la birlikte PAOK, Rigas ve Elfsborg ağlarını sarstı. İngiltere Milli Takımı ve Tottenham'ın eski teknik direktörü Glenn Hoddle, Yunus'un golü için, "Harika bir gol! Yunus Akgün kaleye doğru muhteşem bir şut attı. Galatasaray için ne başlangıç ama!" yorumu yaptı.

"HOCAMIZ SÖYLEMİŞTİ"

Yunus Akgün, Tottenham'a gönderdiği füzeyi anlattı: İdmanda hocamız yay civarında 2. topların önemli olduğunu söylüyordu. Bugün de hissettim, önüme geldi top. Daha golü izleyemedim ama çok güzel oturdu ayağıma.