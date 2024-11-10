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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş: Herkes kapısının önünü temizlesin!

Mert Hakan Yandaş: Herkes kapısının önünü temizlesin!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 21:54
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Mert Hakan Yandaş: Herkes kapısının önünü temizlesin!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup ederken sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş karşılaşma sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERT HAKAN'IN SÖZLERİ:

3 gün önce bize yakışmayan bir mücadele verdik. İçeride de takım arkadaşlarımla konuştuğumda değindiğim konu mücadeleydi. Futbolda artık ne yaş ne kalite var. AZ çok genç olabilir ama mücadele etmezsen kalitenin ve tecrübenin önemi kalmıyor. Bize acı bir ders oldu. Özür diliyoruz o maç için. Fenerbahçe futbolcusu bugünkü gibi armanın ağırlığını bilerek mücadele etmeli.

Hocamızın takdiri, biz hep hazır olmak zorundayız. Ben kendimi hazır tutmaya çalışıyorum, Samet de çok iyi çalışıyor. Biz hatalar yaptık ama bu formaya hiç ihanet etmedik. İyi günler kötü günler oluyor. Biz de üzülüyoruz. Biz elimizden geleni yapmak zorundayız, 1 dakika, 5 dakika... Fenerbahçe forması sana 1 dakika da geliyorsa en iyisini yapmak zorundasın. Biz camiaya hizmet etmek zorundayız.

Herkes kapısının önünü temizlesin, işine baksın. Bizim hocamızla ilgili konuşmasınlar. Yaptıkları konuşmayı gördüm. Melek yüzlü görünüyorlar, her zamanki halleri. Biz işimizi yapacağız, odaklanacağız, mücadelemizi artırmamız gerekiyor. En önemli konu bu. Herkes kapısının önünü temizlesin. Oralara girersek onlar mahçup olurlar.

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