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En-Nesyri ile Amrabat'a davet geldi
Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Gabon'la deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Lesoto'yla sahasında karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Ziyech ise çağrılmadı.
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