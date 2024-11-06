Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Ağrıları nedeniyle dinlendirilen Victor Osimhen son antrenmanda yer aldı. Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Nijeryalı yıldız için tarihi bir transfer operasyonuna imza atmak üzere. İşte Cimbom'un Osimhen planı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihe geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak transfer piyasasını sarsan sarı kırmızılılar, bu kez tüm dünyada ses getirmek için harekete geçti.
Aslan, Nijeryalı süper forvetin tapusunu almak için gözünü kararttı.
Tarihi operasyon için resmen harekete geçildi. 25 yaşındaki süper yıldız "Bonservisimi alın" deyince Özbek, yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin" dedi.
Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden Başkan Özbek'in elinde önemli bir koz da Barış Alper Yılmaz.
Çünkü İtalyan ekibi Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
50 milyon Euro + Barış Alper Yılmaz'a bu transfer bitebilir.
Özbek'ten Osimhen müjdesi
"Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz.
Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız."
Galatasaray'ı çok seviyor
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta 4 gol, 4 asistle 8 gole direkt etki etti.
Antrenman ve maçlardaki neşeli görüntüsü de Osimhen'i öne çıkardı.
Fenerbahçe Osimhen'i istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler bu sefer Osimhen savaşına girebilir.
Napoli'nin "75 milyon euro'yu veren Osimhen'i alabilir" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin harekete geçme kararı verdiği öne sürülüyor.
İddia şöyle: "Fenerbahçe, Napoli Sportif Direktörü Manna ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Sarı lacivertli kulüp de Osimhen için teklif yapmayı planlıyor."
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