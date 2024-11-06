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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor. Ağrıları nedeniyle dinlendirilen Victor Osimhen son antrenmanda yer aldı. Sarı kırmızılı yönetim, Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Nijeryalı yıldız için tarihi bir transfer operasyonuna imza atmak üzere. İşte Cimbom'un Osimhen planı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:14
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Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Tottenham maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Ağrıları nedeniyle dinlendirilen Victor Osimhen son antrenmanda yer aldı.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Victor Osimhen hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tarihe geçecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Victor Osimhen'i 1 yıllığına kiralayarak transfer piyasasını sarsan sarı kırmızılılar, bu kez tüm dünyada ses getirmek için harekete geçti.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Aslan, Nijeryalı süper forvetin tapusunu almak için gözünü kararttı.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Tarihi operasyon için resmen harekete geçildi. 25 yaşındaki süper yıldız "Bonservisimi alın" deyince Özbek, yönetime "Tüm camia ve sponsorlarımızı harekete geçirin" dedi.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Osimhen için Napoli yetkililerini İstanbul'a davet eden Başkan Özbek'in elinde önemli bir koz da Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Çünkü İtalyan ekibi Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

50 milyon Euro + Barış Alper Yılmaz'a bu transfer bitebilir.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Özbek'ten Osimhen müjdesi
"Victor Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye'de onu taraftarımıza izlettirdiğimiz için gurur duyuyoruz.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Bu sezon zaten bizim oyuncumuz. Sonrası için planlama yaparız."

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Galatasaray'ı çok seviyor
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 7 resmi maçta 4 gol, 4 asistle 8 gole direkt etki etti.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Antrenman ve maçlardaki neşeli görüntüsü de Osimhen'i öne çıkardı.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Fenerbahçe Osimhen'i istiyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ezeli rakipler bu sefer Osimhen savaşına girebilir.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

Napoli'nin "75 milyon euro'yu veren Osimhen'i alabilir" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin harekete geçme kararı verdiği öne sürülüyor.

Galatasaray'dan tarihe geçecek Osimhen hamlesi! Takas ve 50 milyon Euro...

İddia şöyle: "Fenerbahçe, Napoli Sportif Direktörü Manna ile görüşmesi için Mirsad Türkcan'a tam yetki verdi. Sarı lacivertli kulüp de Osimhen için teklif yapmayı planlıyor."

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