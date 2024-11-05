Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek İngiliz ekibi Tottenham'da sakatlık üstüne sakatlık yaşanıyor. Premier Lig'deki son karşılaşmalarında Aston Villa'yı 4 golle geçen Angelos Postecoglou'nun öğrencileri dev maça önemli oyuncularından yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi
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Sağ ayak parmağı baldırında sakatlık yaşan Arjantinli stoperin, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
TOTTENHAM'A BİR ŞOK DAHA!
26 yaşındaki oyuncunun sakatlığından sonra İngiliz ekibine bir şok daha geldi. 23 yaşındaki genç stoper Mickey van de Ven'in de Galatasaray maçında formasından uzak kalacağı aktarıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, zorlu deplasmana 2 as stoperinden yoksun çıkacak.
Yine Aston Villa karşılaşmasında sakatlanan Brezilyalı yıldız Richarlison ile birlikte daha önce sakatlıkları bulunan Djed Spence ve Wilson Odobert'in durumları ise netlik kazanmadı.
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