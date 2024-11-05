  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek İngiliz ekibi Tottenham'da sakatlık üstüne sakatlık yaşanıyor. Premier Lig'deki son karşılaşmalarında Aston Villa'yı 4 golle geçen Angelos Postecoglou'nun öğrencileri dev maça önemli oyuncularından yoksun çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberi

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 18:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Aston Villa'yı 4-1 mağlup eden Tottenham'da gözler Galatasaray maçına çevrildi.

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

Dev mücadelenin hazırlıklarını sürdüren İngiliz ekibinde, Aston Villa maçında sakatlanan Cristian Romero'nun son durumu netlik kazandı.

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

Tottenham'ın Aston Villa'yı 4 golle geçtiği maçta sakatlanan Cristian Romero, TyC Sports'ta yer alan habere göre 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

Sağ ayak parmağı baldırında sakatlık yaşan Arjantinli stoperin, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

TOTTENHAM'A BİR ŞOK DAHA!

26 yaşındaki oyuncunun sakatlığından sonra İngiliz ekibine bir şok daha geldi. 23 yaşındaki genç stoper Mickey van de Ven'in de Galatasaray maçında formasından uzak kalacağı aktarıldı.

Tottenham'da Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! İki as stoperi...

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Tottenham, zorlu deplasmana 2 as stoperinden yoksun çıkacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! 18:34
F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! 17:33
Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... 17:11
F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... 16:43
G.Saray'ın Tottenham mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Tottenham mesaisi sürüyor! 16:27
Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet Dzeko ve Hajradinovic'e milli davet 16:20
Daha Eski
G.Saray'a bir süper yıldız daha! G.Saray'a bir süper yıldız daha! 15:54
Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor Fırtına'nın Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor 15:38
TFF'den yasa dışı bahisle ilgili yeni disiplin talimatı TFF'den yasa dışı bahisle ilgili yeni disiplin talimatı 14:59
F.Bahçe'de AZ Alkmaar mesaisi F.Bahçe'de AZ Alkmaar mesaisi 14:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri belli oldu 14:55
Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman? 14:46