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Osimhen, Haaland'ı solladı
Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı. Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi. Osimhen bu 3 maddede 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı. Nijeryalı golü 44. sırada, Haaland ise 45. sırada.
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