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Haberler Galatasaray

Osimhen, Haaland'ı solladı

Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı. Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi. Osimhen bu 3 maddede 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı. Nijeryalı golü 44. sırada, Haaland ise 45. sırada.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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Osimhen, Haaland'ı solladı
Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li spor sitesi Sports Pro, dünyanın en pazarlanabilir futbolcularını sıraladı. Sports Pro'nun, sıralamayı marka gücü, hitap edilebilir pazar ve ekonomi ölçülerine göre yaptığı belirtildi. Osimhen bu 3 maddede 64.02 puanla Haaland'ın üzerinde konumlandı. Nijeryalı golü 44. sırada, Haaland ise 45. sırada.
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