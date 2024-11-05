DİĞER
İki kulvarda da başarı
Teknik direktör Okan Buruk, iki kulvarda da başarı hedeflediklerini söyledi. Sarı kırmızılı takımın hocası, "Alabildiğimiz kadar puan almak gerekiyor. Şu an için şampiyonluk yolunda en avantajlı konumda olan takım biziz. Fakat bu durum, bizi kesinlikle havaya sokmamalı. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, yolumuza devam etmeliyiz. Hem Avrupa'da hem de ligde başarı istiyoruz. Bu yüzden her maça aynı ciddiyetle çıkmalı ve kazanmak için oynamalıyız" diye konuştu.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.