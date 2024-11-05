Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Eski Galatasaray efsanesi o isim, Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Gabriel Sara'yı Brezilya milli takımı scoutlarının Tottenham maçında izlemesini istedi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Öte yandan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TAFFAREL'İN SARA TALEBİ
Brezilya Milli Takımı ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Sara için devreye girdi.
Bir dönem Galatasaray'da oynamış efsane kaleci, Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.
Brezilya scoutlarının da Tottenham maçında Sara'yı göz hapsine alacağı bildirildi.
DİĞER