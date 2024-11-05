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Haberler Galatasaray

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşılaşacağı maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Eski Galatasaray efsanesi o isim, Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Gabriel Sara'yı Brezilya milli takımı scoutlarının Tottenham maçında izlemesini istedi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 11:21
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Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

Avrupa'da çıktığı 3 maçta aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 5. sırada yer alıyor.

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

Cimbom, Tottenham'ı da yenerek Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam etmek istiyor.

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

Öte yandan Galatasaray'da Gabriel Sara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

TAFFAREL'İN SARA TALEBİ

Brezilya Milli Takımı ve Liverpool'un kaleci antrenörü Claudio Taffarel, Sara için devreye girdi.

Eski Galatasaraylı efsane Gabriel Sara için devrede!

Bir dönem Galatasaray'da oynamış efsane kaleci, Brezilya Milli Takımı'nın gözlemcilerine Sara'yı izleme konusunda uyarıda bulundu.

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