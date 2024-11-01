Üçlüye dönüş

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Tottenham maçının planını yapmaya başladı. Beşiktaş derbisine 4-4-2 ile çıkarak 3 puana uzanan tecrübeli hoca, Avrupa Ligi'nde ilk etapta üçlü savunmaya dönmeyi düşünüyor. İcardi ve Osimhen'i birlikte oynatacak formül arayışlarında 3-4-1-2'de karar kılan Buruk, bu sistemin ilk provasını Elfsborg karşısında yapmıştı. Buruk, gelecek hafta perşembe günü oynanacak Tottenham mücadelesinde de benzer bir oyun anlayışıyla sahada olmayı planlıyor.

SON KARAR HAFTA İÇİNDE

Oyuncu tercihleri konusunda ise bu haftaki idman performansına göre hareket edilecek. Barış Alper'in yerinin garanti olduğu sarı-kırmızılı ekipte Jelert formaya yakın gözüküyor. Jakobs'un sakatlığı ve Sallai'nin Avrupa listesinde yer almaması Danimarkalı oyuncuya şans doğurdu. Buruk, Beşiktaş maçında şans verdiği Jelert'i Tottenham maçında oynatmayı düşünüyor. Kaan, Davinson ve Abdülkerim'in önlerinde Sara ile Torreira'nın yer alacağı düzende Yunus'un ise forvet arkasında olması planlanıyor.