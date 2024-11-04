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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray'dan trafik kazası geçiren Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 20:40
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Galatasaray'dan Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray'dan trafik kazası geçiren Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı geldi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü

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