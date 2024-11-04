Galatasaray'dan Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı!

Galatasaray'dan trafik kazası geçiren Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan için geçmiş olsun mesajı geldi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan, geçirdiği trafik kazasında meydana gelen sağ kolundaki kırık sebebiyle Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine girmiştir.
Sayın Demircan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Galatasaray Spor Kulübü