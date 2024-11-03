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Haberler Galatasaray

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

2 yıldır Galatasaray'da forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız golcü Mauro Icardi hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Arjantinli isim, A Milli Takım'ımız adına oynayabilir. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 10:53
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Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Mauro Icardi için Türk Milli Takımı ihtimali yeniden gündeme geldi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı da buna çok sıcak bakıyor.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da Icardi gibi bir forveti takımda görmek istediğini söyledi.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Kendi ülkesinde forma giyme şansı 'Messi olduğu sürece' olmayan Icardi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun umudunu artıran gelişmeler yaşandı.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Yapılan araştırmalar sonucunda FIFA'nın koyduğu 21 yaşına kadar en fazla 3 kez A milli takımda oynadıysa, Dünya Kupası ya da Copa America'da oynamamışsa, son milli takım formasını giymesinin üzerinden 3 yıl geçmişse kuralları gereği Icardi ay-yıldızlı formayı giyebilir.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

ICARDI ŞARTLARI SAĞLIYOR

Normal şartlarda FIFA kurallarına göre Icardi'nin milli takım değiştirmesi söz konusu değil.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Ancak, FIFA Eylül 2020'te milli olma kuralların değiştirdi. Getirilen bu yeni üç kural için Icardi şartları sağlayabiliyor.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Çünkü bu üç kuraldan yola çıkıp değerlendirirsek; Icardi 21 yaşına kadar sadece 1 kez Arjantin'de A milli takımda oynadı, resmi maçlarda oynadı.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Ancak hiç bir zaman büyük bir turnuvada yer almadı, en son 2018'da milli takımda oynadı. Üzerinde 6 yıl geçti.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Yeni Asır'ın haberine göre, TFF'nin hukukçularla bir araya gelip yeni gelişmelerin ışığında bu konunun üzerine gitmek için bir heyet oluşturmak istediği öne sürüldü.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

OYNAMAK İSTİYOR

Adı son dönemde yeniden A Milli Takım için geçen Icardi, geçen yıl hemen hemen bu zamanlarda Galatasaray'ın eski CEO'su Erden Timur'a söylediği sözler akıllara geldi.

Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Icardi, "Türk Milli Takımı'nda oynamayı çok isterdim! Böyle bir imkanım olsa elimden geleni yapardım" sözleriyle böyle bir ihtimal karşısında mutlu olacağını dile getirmişti.

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