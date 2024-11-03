Mauro Icardi A Milli Takım formasını giyebilir! İşte o 3 kural

Ancak, FIFA Eylül 2020'te milli olma kuralların değiştirdi. Getirilen bu yeni üç kural için Icardi şartları sağlayabiliyor.

Çünkü bu üç kuraldan yola çıkıp değerlendirirsek; Icardi 21 yaşına kadar sadece 1 kez Arjantin'de A milli takımda oynadı, resmi maçlarda oynadı.