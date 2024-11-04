Barış Alper Yılmaz: Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kariyer gelişiminden bahseden Barış Alper Yılmaz, "Benim açımdan gerçekten kolay olmadı. Çalışıyorum, mücadele ediyorum. Hedeflerim tabii ki var. İnşallah olur diyeyim. İnşallah çok çalışıp bir yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN AVRUPA'DA NELER YAPTIĞINI HERKES BİLİYOR'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız motivasyon olarak çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını herkes biliyor, dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp inşallah kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" sözlerini sarf etti.

'BENİM İÇİN POİZSYON FARK ETMİYOR'

Hangi pozisyonda oynadığının fark etmediğini dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Daha önce de söyledim benim için pozisyon fark etmiyor. Hocam nerede şans verirse katkı sağlamaya çalışıyorum. Tek düşüncem bu" diyerek sözlerini noktaladı.