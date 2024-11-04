  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Barış Alper Yılmaz: Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 21:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz: Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kariyer gelişiminden bahseden Barış Alper Yılmaz, "Benim açımdan gerçekten kolay olmadı. Çalışıyorum, mücadele ediyorum. Hedeflerim tabii ki var. İnşallah olur diyeyim. İnşallah çok çalışıp bir yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'IN AVRUPA'DA NELER YAPTIĞINI HERKES BİLİYOR'

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız motivasyon olarak çok iyi. Galatasaray'ın Avrupa'da neler yaptığını herkes biliyor, dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp inşallah kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" sözlerini sarf etti.

'BENİM İÇİN POİZSYON FARK ETMİYOR'

Hangi pozisyonda oynadığının fark etmediğini dile getiren Barış Alper Yılmaz, "Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene de şampiyon olmayı hedefliyoruz. Daha önce de söyledim benim için pozisyon fark etmiyor. Hocam nerede şans verirse katkı sağlamaya çalışıyorum. Tek düşüncem bu" diyerek sözlerini noktaladı.

UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama!
G.Saray'a 60 milyon Euro'luk yıldız! Bu transfer Osimhen'i bile geçer
DİĞER
0000 Kilometre filminin yıldızı Derya Pınar Ak anlattı: Keşke kaçmasaydım, mücadele etseydim
Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı tutuklandı
Samsun zirve takibini sürdürdü!
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!" "Taraftarlarımızı mutlu edeceğiz!" 21:34
G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı! G.Saray'dan geçmiş olsun mesajı! 20:40
UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! UEFA'dan Beşiktaş-Tel Aviv maçı için yeni açıklama! 20:04
Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! Amedspor'un yeni teknik direktörü Servet Çetin oldu! 19:35
UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... UEFA'dan bir skandal daha! Aral Şimşir'e... 18:54
Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! Beşiktaş'tan M. Tel Aviv maçı için açıklama! 18:26
Daha Eski
Karagümrük'te flaş ayrılık! Karagümrük'te flaş ayrılık! 17:55
G.Saray'da Tottenham mesaisi! G.Saray'da Tottenham mesaisi! 17:52
Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! Peru'da bir futbol maçında yaşanan trajik olay! 17:09
Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip Derbide izlemişler! Yunus Akgün'e çifte talip 16:43
UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! UEFA'dan skandal Beşiktaş kararı! 16:28
Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? Arda Güler F.Bahçe'ye dönecek mi? 16:05