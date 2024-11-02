10 numara Sara

Osimhen, İcardi, Batshuayi, Mertens, Yunus ve Barış Alper gibi hücum oyuncularına sahip Galatasaray'da en fazla skor katkısını orta saha Gabriel Sara yaptı. 2 gol atıp, 6 asiste imzasını koyan Sara, lig ve Avrupa'da toplam 8 kez tabelayı değiştirdi. Brezilyalı yıldızı, 6 gol-1 asistle İcardi takip ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde 2 asistle yıldızlaşan Gabriel Sara için, "Sihirli bir sol ayağı var" demişti. Duran toplarda fark yaratan ve Beşiktaş derbisinde önce Sanchez sonra Osimhen'in kafasına topu nişanlayan Sara, sezon sonunda futbolu bırakacak Mertens'ten boşalacak 10 numaralı formaya ilk aday. Galatasaray'da daha önce Brezilyalı yıldızlar Felipe, Lincoln ve Melo'nun giydiği 10 numaralı forma, şu an 20'yi tercih eden Sara'ya yakıştırılıyor.