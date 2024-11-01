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Süreleri çok kısıtlı
Kiralık olarak ayrılan yerli futbolcuların sahada kaldıkları sürelerin azlığı dikkat çekiyor. Adanaspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, takımın as eldiveni olurken 9 maçta süre aldı. Ortalama 88 dakika oynayan genç eldiven haricindeki isimler kısıtlı sürelerde forma giydi. Siraçhan Nas, Ali Turap Bülbül, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı en az oynayan isimler oldu. Oyuncuların süresi planlamada sorun bulunduğu düşüncesine yol açtı.
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