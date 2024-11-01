  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Süreleri çok kısıtlı

Kiralık olarak ayrılan yerli futbolcuların sahada kaldıkları sürelerin azlığı dikkat çekiyor. Adanaspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, takımın as eldiveni olurken 9 maçta süre aldı. Ortalama 88 dakika oynayan genç eldiven haricindeki isimler kısıtlı sürelerde forma giydi. Siraçhan Nas, Ali Turap Bülbül, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı en az oynayan isimler oldu. Oyuncuların süresi planlamada sorun bulunduğu düşüncesine yol açtı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süreleri çok kısıtlı
Kiralık olarak ayrılan yerli futbolcuların sahada kaldıkları sürelerin azlığı dikkat çekiyor. Adanaspor'a kiralanan Jankat Yılmaz, takımın as eldiveni olurken 9 maçta süre aldı. Ortalama 88 dakika oynayan genç eldiven haricindeki isimler kısıtlı sürelerde forma giydi. Siraçhan Nas, Ali Turap Bülbül, Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı en az oynayan isimler oldu. Oyuncuların süresi planlamada sorun bulunduğu düşüncesine yol açtı.
REKLAM - TOD
F.Bahçe'den Amrabat için opsiyon kararı!
DİĞER
SON DAKİKA: Gabriel Sara'ya iki dev talip! Aslan'da 3 isimle yollar ayrılıyor...
CHP hizmeti es geçti konser yarışına girdi: ABB'den Ebru Gündeş'e 69 milyon lira! Vatandaş isyan etti
İtalyanların Oosterwolde planı değişti!
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! Cimbom'un yıldızı Icardi'ye sürpriz talip! 01:20
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 01:00
Lazio deplasmanda farka koştu! Lazio deplasmanda farka koştu! 00:54
Dybala attı! Roma kazandı Dybala attı! Roma kazandı 00:45
Daha Eski
Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! Beşiktaş'ın hakem tepkisi dinmiyor! 00:28
G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak G.Saray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak 00:28
Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... Fırtına'da şok sakatlık! F.Bahçe maçı öncesi... 00:28
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor 00:28
A. Efes Berlin'de farklı kazandı! A. Efes Berlin'de farklı kazandı! 00:28
Bursa üst tura yükseldi! Bursa üst tura yükseldi! 00:28