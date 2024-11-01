DİĞER
Duran top ustası
Son maçlardaki performansıyla göz dolduran Gabriel Sara, duran toplarıyla ön plana çıkıyor. Derbide de iki asiste imza atan Brezilyalı, Beşiktaş karşısında tam 7 kilit pas attı. Pozisyon üretmekte zorlanmayan Sara'nın 7 kilit pasının 6'sı duran toplardan geldi. Teknik heyet, sol ayağını çok iyi kullanan 25 yaşındaki oyuncunun duran top silahını kullanmak detaylı setler üzerinde de çalışıyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.