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Haberler Galatasaray

Duran top ustası

Son maçlardaki performansıyla göz dolduran Gabriel Sara, duran toplarıyla ön plana çıkıyor. Derbide de iki asiste imza atan Brezilyalı, Beşiktaş karşısında tam 7 kilit pas attı. Pozisyon üretmekte zorlanmayan Sara'nın 7 kilit pasının 6'sı duran toplardan geldi. Teknik heyet, sol ayağını çok iyi kullanan 25 yaşındaki oyuncunun duran top silahını kullanmak detaylı setler üzerinde de çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Duran top ustası
Son maçlardaki performansıyla göz dolduran Gabriel Sara, duran toplarıyla ön plana çıkıyor. Derbide de iki asiste imza atan Brezilyalı, Beşiktaş karşısında tam 7 kilit pas attı. Pozisyon üretmekte zorlanmayan Sara'nın 7 kilit pasının 6'sı duran toplardan geldi. Teknik heyet, sol ayağını çok iyi kullanan 25 yaşındaki oyuncunun duran top silahını kullanmak detaylı setler üzerinde de çalışıyor.
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