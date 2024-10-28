Galatasaray takım doktorundan Kaan Ayhan açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Kaan Ayhan, ikinci yarının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından derbi maça devam edemedi.

Beşiktaş'ın 48'inci dakikada geliştirdiği atakta milli futbolcu yerde kaldı. Oyuna giren sağlık görevlilerinin uyarısıyla maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan, 51'inci dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray takım doktoru Yener İnce sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan için, "Kaan Ayhan'ın ciddi bir durumu yok darbeye bağlı olduğu için oyundan çıktı." dedi.

Kaan Ayhan, kart sınırındayken Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart sebebi ile Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.