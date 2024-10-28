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Haberler Galatasaray

Galatasaray takım doktorundan Kaan Ayhan açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Kaan Ayhan, Beşiktaş maçının ikinci yarısının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edememişti. Galatasaray takım doktorundan açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 23:00
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Galatasaray takım doktorundan Kaan Ayhan açıklaması!

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Kaan Ayhan, ikinci yarının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından derbi maça devam edemedi.

Beşiktaş'ın 48'inci dakikada geliştirdiği atakta milli futbolcu yerde kaldı. Oyuna giren sağlık görevlilerinin uyarısıyla maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan, 51'inci dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray takım doktoru Yener İnce sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan için, "Kaan Ayhan'ın ciddi bir durumu yok darbeye bağlı olduğu için oyundan çıktı." dedi.

Kaan Ayhan, kart sınırındayken Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart sebebi ile Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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