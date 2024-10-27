Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan ve Arda Kardeşler'in düdük çalacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın yönetimi de olağanüstü hal ilan etti. İşte dev derbi için oyunculara ödeneceği belirtilen galibiyet primi miktarları...

Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon Euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.