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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren İstanbul devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, 28 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların ev sahipliği yapacağı mücadele için iki takımın da oyuncularına teklif ettiği 'galibiyet primi' açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 11:31
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Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Süper Lig'de 9 maç oynayan ve namağlup olarak 25 puan ile liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, yine namağlup bir şekilde 8 maçta 20 puan ile 3. sırada bulunan Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Sarı kırmızılılar, Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında aldıkları farklı yenilgi (5 - 0) sonrası transfer döneminde başta Victor Osimhen olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayarak taraftarlarına güven aşılamıştı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Siyah beyazlılar ise yeni yıldızları Ciro Immobile ve Rafa Silva ikilisi ile Süper Lig'e en formda başlayan takımlardan biri olmuşlardı fakat son haftalardaki performansları ve yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle taraftarlarında endişelere sebep olmuşlardı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan ve Arda Kardeşler'in düdük çalacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın yönetimi de olağanüstü hal ilan etti. İşte dev derbi için oyunculara ödeneceği belirtilen galibiyet primi miktarları...

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon Euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

Derbi öncesi takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah beyazlı kurmaylar da oyunculara, "Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın" mesajını iletti. Beşiktaş cephesinin bu maça özel olarak 1 milyon Euro (37 milyon TL) prim düşündüğü gelen haberler arasında.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!

İki İstanbul devinin taraftarları da heyecanla derbi gününü ve saatini bekliyor. Galatasaray, Türkiye Süper Kupası maçındaki mağlubiyetinin intikamını almak istiyor. Beşiktaş ise lideri yenerek Bronckhorst yönetiminde zirveye bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

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