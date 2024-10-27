Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi prim savaşları!
Trendyol Süper Lig'de liderlik yarışını sürdüren İstanbul devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray, 28 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların ev sahipliği yapacağı mücadele için iki takımın da oyuncularına teklif ettiği 'galibiyet primi' açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan ve Arda Kardeşler'in düdük çalacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın yönetimi de olağanüstü hal ilan etti. İşte dev derbi için oyunculara ödeneceği belirtilen galibiyet primi miktarları...
Sabah'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı yönetim, Florya'ya giderek moral vereceği takıma tıpkı Kadıköy'deki Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi galibiyet halinde 1.5 milyon Euro (55.6 milyon TL) ödül vadedecek.
Derbi öncesi takıma destek ziyaretinde bulunacak olan siyah beyazlı kurmaylar da oyunculara, "Siz maçı kazanın gerisini bize bırakın" mesajını iletti. Beşiktaş cephesinin bu maça özel olarak 1 milyon Euro (37 milyon TL) prim düşündüğü gelen haberler arasında.
İki İstanbul devinin taraftarları da heyecanla derbi gününü ve saatini bekliyor. Galatasaray, Türkiye Süper Kupası maçındaki mağlubiyetinin intikamını almak istiyor. Beşiktaş ise lideri yenerek Bronckhorst yönetiminde zirveye bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.
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