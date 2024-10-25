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Haberler Galatasaray

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Süper Lig devlerinden takımın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Nijeryalı futbolcu için o dev takımın transfer yarışında yer almadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:17
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Sarı-kırmızılılar bu zorlu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Cimbom bu galibiyetin ardından Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maça odaklandı.

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Yıldız oyuncunun adı transferde Fransız ekibi PSG ile de anılıyordu.

Galatasaraylılara Victor Osimhen müjdesi! Transferden vazgeçtiler

Son olarak yurt dışında bu konu hakkında flaş bir habere yer verildi.

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