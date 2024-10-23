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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan zemin yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg'u ağırladıkalrı karşılaşmanın öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 17:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 17:19
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GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan zemin yorumu

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg'u misafir edecekleri karşılaşmanın öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ZEMİNİMİZ DAHA İYİYE GİDİYOR"

"17.30, ilk devre gündüz, ikinci devre karanlıkta olacak. Zeminimiz daha iyiye doğru gidiyor. 17 günlük arada zemin biraz toparlamış, oyuncularımız ona sevindi. Topun bizde daha çok olacağını düşünüyorum. Maça başlangıcımız çok önemli."

"OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Oyuncularımızın kalitesine, gücüne, tecrübesine katılıyoruz. Ligde gidişatımız iyi, mental olarak da güçlüyüz. Bunu sahaya yansıtıp yola devam etmemiz gerekiyor."

"RAKİP 3'LÜ OYNAYINCA 3'LÜ OYNUYORUZ"

"Rakiplerin 3-4-3 oynayanlara karşı savunmada 3'lü durduk birçok maçta. Rakipleri karşılarken 3'lü karşılamalar yaptık. Karşımızdaki takım da 3'lü oynadığı için, onların dizilişine göre de adapte oluyoruz. Yunus ve Barış'ı değiştirmeyi düşünüyoruz oyun içinde. Mertens'in hareketliliği önemli olacak. Şu anda rakibin de etkili geçiş yaptığını düşünürsek savunmadaki 3 ismin performansı da önemli. Torreira'nın defansif yönünü de kullanıp, ofansif oyuncularımızı üretmekte kullanacağız. Asıl isteğimiz kendi isteğimizi ortaya koymak. Çok geriye çekilen bir takım. Daha çok ikinci bölgede karşılamaya çalışıyorlar. Burada da oyuncularımızın bireysel özelliklerine iş düşüyor."

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