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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Elfsborg maçında 7 gol! İşte o anlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Elfsborg'u konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. İşte karşılaşmadaki 7 gol...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 18:08 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 19:40
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Galatasaray - Elfsborg maçında 7 gol! İşte o anlar

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg'u konuk etti.

Dries Mertens'in şutunda direkten dönü tamamlayan Mauro Icardi 28. dakikada sarı kırmızılıları öne geçirdi.

Baskısını sürdüren Galatasaray mücadelenin 39. dakikasında Abdülkerim'in kafasında top direkten dönüp kaleci Isak Pettersson'a çarpan top ağlara gitti.

44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray ilk yarıyı 3 golle kapattı.

İŞTE O ANLAR

KALECİDEN BÜYÜK HATA

BARIŞ FARKI 3'E ÇIKARDI

ELFSBORG 2. YARIYA GOLLE BAŞLADI

PENALTI SONRASI SKOR 3-2'YE GELDİ

YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA GOL

ELFSBORG FARKI TEKRAR 1'E İNDİRDİ

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