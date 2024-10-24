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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Victor Osimhen'den Barış Alper Yılmaz sözleri! "Öyle bir şey yapacağını düşünmemiştim"

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'ın röveşata denemesi hakkında konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 13:42 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 13:52
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Victor Osimhen'den Barış Alper Yılmaz sözleri! "Öyle bir şey yapacağını düşünmemiştim"

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında Elfsborg ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi sarı kırmızılı takım 4-3 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen, TGRT'ye konuştu. Yıldız oyuncu, "Barış Alper Yılmaz'ın röveşatası nasıldı?" sorusunu yanıtladı ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.

İşte o diyalog:

Ömer Özcan: Barış'ın röveşatası nasıldı?

Osimhen: Aaa, evet! Öyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim!

Ömer Özcan: Gol olsaydı, senin asistin olacaktı.

Osimhen: Asist olacağını düşünmüyorum; çünkü öncesinde kalecinin topa müdahalesi var.

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