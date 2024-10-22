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Haberler Galatasaray

Galatasaray Elfsborg maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile 23 Ekim günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 13:50
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Galatasaray Elfsborg maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İsveç ekibi Elfsborg ile 23 Ekim günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınmayla hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Elfsborg müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlığı bulunan sol bek Ismail Jakobs yer almadı.

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