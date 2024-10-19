Antalyaspor 0 - 3 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. ve 52. dakikada Mauro Icardi ve 90+2. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürürken Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde ağırlayacak; Antalyaspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE 13 GALİBİYET

Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek deplasmanda üst üste 13. galibiyetini almış oldu ve bu alanda Fenerbahçe'yi geride bırakarak Süper Lig'de rekor kırdı.