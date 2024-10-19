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Haberler Galatasaray

Okan Buruk açıkladı! Jakobs Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 22:19
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Okan Buruk açıkladı! Jakobs Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"Mutluyum. Doğum günüm. Maça denk geldi, güzel bir maça denk geldi. Sonuç da güzel oldu, 3 gol 3 puan. Deplasmanda kazanma rekoru vardı, onu kırdık. Onun yanında 3 gollük ortalamamızı devam ettirdik. Gol yemedik. Sevinecek çok şey var. En önemlisi oyuncularımın performansları, istekleri, duyguları. O duygusal bağı hep kuruyoruz. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Dünya çapında oyuncular. Karakterleri ve insanlıkları çok etkileyici. Galatasaray formasını onların üzerinde görmek gurur veriyor. Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim, Galatasaray formasıyla böyle kaliteli oyuncular görmek beni mutlu ediyor. Öğlen pasta kestiler bana, orada da söyledim. 2 seneyi geçtik, 2 şampiyonluk. Bunda emeği olan başkanımız, yöneticilerimiz, eski yeni yöneticilerimiz, iki şampiyonlukta emek vermiş oyuncular... Bu mutlu ortamda olduğum için öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Hedeflerimizin büyük olduğunu hep konuşuyoruz, onlara yeni misyon yüklüyoruz. Lig önemli ama Avrupa'da kupa kazanmak çok önemli. Bu yolda daha iyi işler yapmalıyız. Kolay değil, Avrupa hiç kolay değil. Lig ve Avrupa iki önemli hedef. Doğum günü hediyesi olarak bu maçı ama lig ve Avrupa'da kupa istedim. Her sene yeni oyuncular katılıyor. Bu bir süreç. Bugün oyun içinde iyi işler yaptık. Onlara teşekkür ediyorum."

"Icardi'yi tartışmaya hiçbir zaman açmıyorum. Sahada takıma liderlik etmesi, toplu topsuz rakibi psikolojik olarak etkileyen biri. Gol atmasa da değerli. Gol atınca mutlu oluyor, performansı artıyor. Bir sakatlık geçirdi. En iyi seviyesine gelmişti. Fiziksel olarak çok iyiydi bu sene. Sakatlıktan erken döndü. Hep oynamaya çalıştı. Bu aidiyeti çok önemli. Maç, puan kaybedebiliriz ama oyuncularımıza saygı duymalıyız. Ben hepsine saygı duyuyorum. Futbol içinde bazen iyi bazen kötü olursunuz. Santfor bazen o topları alamaz, bazen doğru yerlerde olamazsınız. Icardi hep yüzde yüzünü veriyor. Osimhen'i gidişata göre kullanacaktık. Kısa bir süre kullandık. Sayılan ve sayılmayan golü var. Golü sayılmasa çok üzülürdüm. Avrupa'da ses getirecek, Türkiye'yi tanıtacak bir gol. Türkiye'nin kalitesini de tanıtmak gerekiyor. Moral oldu. 2-0 iyi sonuç ama 3-0, büyüyen sonuç daha çok moral. Batshuayi de girdi. Elinden gelenin fazlasını yaptı. Üç tane önemli forvetimizin olması çok önemli. Kadroya alamadığımız oyuncular da var. Oyuna sokamadıklarımız oldu. Nelsson çok önemli. Victor bizim için önemli, değerli. Bundan sonraki maçlarda önemli parçalardan biri olacak. Bugün onu oynatamadık, gençleri oynatamadık ama değişiklikler oyuna etki etti."

"Jakobs, adalesinde sertlik hissetti. MR'ına bakacağız. Elfsbor maçı zor. Beşiktaş maçına bakacağız. Önemli bir oyuncu. Çok fazla seçeneğimiz olmadığı bir mevki. Berkan da bugün iyi oynadı. Berkan da önemli bir performans sergiledi."

"İki takım için de çok kötü bir zemindi. Bu zeminde futbol oynamak zor. Sakatlıkları da artıracak bir zemin. İki takımdan da birer oyuncu sakatlandı. Oyuncularını sağlığını etkileyen bir zemindi."

"Derbiden önce Avrupa Ligi maçımız var Elfsborg ile. Yani şu anda o maçı düşüneceğiz. O maç geçtikten sonra Beşiktaş maçına geçeceğiz. İki takım da maç oynayarak gelecek. Yorgunluklar, sakatlıklar görüyoruz. İnşallah bizim için bu devam etmez. Beşiktaş maçı da zorlu bir maç. Şampiyonluk yarışında kimsenin puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçını kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi çaba sarf edeceğiz. İlk hedef Elfsborg. Avrupa'yı ön plana aldık."

"Bu zemin üzerinde oynamak takımlar için çok zor. Topun gidişi, hareketi... Koşmak bile zor. Oyun temposunu da etkiliyor. Erken gol budluk. Topa sahip olmak, pozisyonlara girdik. Çok erken ikinci üçüncü golü bulma şansımız vardı. Kendi tempomuzda oynadık. Milli takımdan dönen çok oyuncumuz vardı. 3 gün sonra da maçımız var."

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